Warnung vor „falschen Maltesern“

In Wien sind derzeit Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter des Malteser-Ordens ausgeben. An der Haustür bitten sie in Uniform um Spenden. Dabei verwenden sie teilweise echtes Informationsmaterial der Malteser.

Mit Uniformjacken und Kappen der Malteser aus Deutschland läuten die Betrüger an Wiener Haustüren. Dabei geben sie sich als Mitarbeiter des „Malteser Hospitaldienst Austria“ aus und bitten an der Haustüre um Spenden für den Hilfsdienst.

Keine Sammlungen an Haustür

„Auf die Frage, ob man auch per Erlagschein spenden könnte, sagen die Betrüger, dass diese gerade aus sind und man nur Bargeld spenden könne“, sagt Hubertus Laudon von den Maltesern Österreich. Er betont, dass die Malteser in Österreich nur Straßensammlungen durchführen. „An der Haustüre sammeln wir nicht“.

Anzeige erstattet

Derzeit wissen die Malteser von sechs Fällen in Wien. Der Hilfsdienst geht aber von einer höheren Dunkelziffer aus, denn oft würden die Geschädigten den Betrug gar nicht bemerken und sie seien im Glauben gutes Getan zu haben.

Die Malteser haben nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Wenn man jemanden sieht, der an der Haustür klingelt und für die Malteser sammelt, bitte sofort die Polizei rufen“, so Laudon.

