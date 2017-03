Drogenkontrolle: Mann bricht Polizist die Hand

Bei Schwerpunktaktionen gegen mutmaßliche Drogendealer wurden am Samstag insgesamt zehn Verdächtige festgenommen. Bei einer Kontrolle im 22. Bezirk verletzte ein 27-Jähriger zwei Polizisten schwer.

In der Ziegelhofstraße in Hirschstetten kontrollierten die Beamten des Landeskriminalamtes einen Mann, der gerade einer Frau Suchtgift verkauft haben soll. Als der Verdächtige festgenommen wurde, leistete der Mann große Gegenwehr.

Hund überwältigte Verdächtigen

„Ein Beamter hat einen Handbruch erlitten, ein anderer einen Sehnenriss in der Hand. Beide sind dadurch schwer verletzt worden und konnten ihren Dienst nicht weiter versehen“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Simbabwe. Erst mithilfe eines Polizeihundes konnte der Mann überwältigt werden. Der Verdächtige wurde bei der Amtshandlung selbst leicht verletzt, er wurde festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Bei ihm wurden laut Polizei knapp 100 Gramm Heroin und Kokain sichergestellt.

Suchtgiftkugeln bei Festnahme geschluckt

Bei weiteren Kontrollen im Bereich Schüttelstrasse, Praterstern und am Gürtel wurden insgesamt acht mutmaßliche Dealer festgenommen. Beim Schottenring schluckte ein anderer Verdächtiger Suchtgiftkugeln bei seiner Festnahme. Er wurde in eine Spezialzelle in ein Krankenhaus gebracht.