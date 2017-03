Spatenstich für den neuen Stephansplatz

Heute wird mit der Umgestaltung des Stephansplatzes offiziell begonnen. Die Vorarbeiten laufen schon seit dem Sommer des Vorjahres. So wurden bereits neue Regenwasserrinnen errichtet. Heute erfolgt der symbolische Spatenstich.

Kein öffentliches Bauprojekt kommt ohne Spatenstich durch die Politik aus. Das ist auch bei der Umgestaltung des Stephansplatzes nicht anders. Und so werden sich Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl (ÖVP) und auch Bernhard Engleder, der Leiter der zuständigen MA28, zum Fototermin einfinden - mehr dazu in Stephansplatz wird Großbaustelle.

zurück von weiter

Großformatigen Granitplatten

Die Straßenoberfläche des Stephansplatzes wird sich nahtlos ins Gesamtbild der in den Jahren 2008 und 2009 umgestalteten Zonen in der Kärntner Straße und am Graben einfügen.

So werden die aus der Kärntner Straße bekannten großformatigen Granitplatten in verschiedenen Grautönen auch bei der Neugestaltung des Stephansplatzes eingesetzt. Auch bei der Beleuchtung werden die bereits bekannten Maiglöckchen-Lampen aufgehängt. Die Stromleitungen dafür werden dabei gleich erneuert genauso wie die Erdgasrohre.

Links: