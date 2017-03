Letzter Tag im Café-Restaurant Cobenzl

Heute war das Café-Restaurant Cobenzl in Döbling, in seiner jetzigen Form, zum letzten Mal geöffnet. Am Dienstag Vormittag soll das Cobenzl geräumt werden. Die Stadt hat den Rechtsstreit gegen den Pächter Olaf Auer gewonnen.

Ein allerletztes Mal war das Café-Restaurant Cobenzl heute mit Stammgästen gefüllt. Sie nahmen Abschied vom langjährigen Pächter Olaf Auer und dem Altwiener-Flair des Lokals. „Ja ich bin traurig, es ist eine Institution. Ich war schon in meiner Jugend hier. Es ist traurig, dass so etwas zumacht“, schwelgte ein Stammkunde in Erinnerungen. „Dieses Kaffeehausflair, das hat man da noch empfunden. Wenn da Klavierspieler waren, war da eine besondere Stimmung. Der Blick auf die Stadt, wo gibt es denn sowas“, fragt sich eine andere Stammkundin.

Räumung am Dienstag

Der Gerichtsvollzieher hat sich für Dienstag Vormittag angekündigt. Da verlässt Pächter Auer das Cobenzl. Die Delogierung betrifft das Schlösschen und das Café-Restaurant. Nach einem drei Jahre langen Rechtsstreit hat die Stadt in allen Instanzen gewonnen. Olaf Auer sagt, dass er zwar schweren Herzens geht, aber das Gerichtsurteil akzeptiert. Mehr dazu in Rechtsstreit am Cobenzl beendet .

Stammkunden wollen Gebäude erhalten

Die Stammkunden sprachen sich heute für den Erhalt der Gebäude aus, die zum Schloss gehören. „Hoffentlich gibt es keinen Komplettabriss. Es sollte irgendwie gewahrt werden“, meinte ein junger Stammkunde. Weil das Schloss nicht unter Denkmalschutz steht, wäre auch ein Abriss des Gebäudes möglich.

