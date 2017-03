Wiener Eistraum: 40.000 Besucher weniger

Der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz hat ein Besucherminus verzeichnet. Auch der Eislaufverein zählte weniger Eisläufer. Aufgrund der niedrigen Temperaturen war in diesem Winter das Eislaufen auf Alter und Neuer Donau möglich.

Der Wiener Eistraum bot heuer zwar eine größere Eisfläche zum Eislaufen an, dennoch kamen weniger Besucher. 610.000 Menschen kamen heuer auf den Rathausplatz zum Eislaufen. Das sind 40.000 weniger als im Vorjahr- mehr dazu in 650.000 Besucher beim 21. Eistraum. Als Hauptgrund nennt man beim Veranstalter Stadt Wien Marketing den ungewöhnlich kalten Jänner, viele seien da zuhause geblieben.

Der Dauerfrost ließ diesen Winter aber auch die Alte und die Neue Donau großflächig zufrieren. Das Natureislaufen sehen die Veranstalter des Wiener Eistraums aber nicht als Konkurrenz. Denn das sei ein anderer Markt, heißt es.

stadtwienmarketing / Christian Jobst

Eislaufverein: Fünf Prozent weniger Besucher

Beim Wiener Eislaufverein sieht man schon einen Zusammenhang. Hier glaubt man an an Einbußen durch die Natureislaufmöglichkeiten. 230.000 Besucher waren es in der gerade zu Ende gegangenen Saison. Das sind um fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Grund soll aber auch die Teilsperre der U-Bahn-Station Stadtpark gewesen sein, heißt es vom Wiener Eislaufverein. Durch die kompliziertere Anreise seien weniger Schulklassen gekommen.

Links: