Pizzeria: Sperre aufgehoben

Die Sperre des Hauses in der Römergasse in Hernals ist aufgehoben worden. Das hat die Baupolizei (MA 37) Montagnachmittag bekanntgegeben. Am Sonntag hatte sich der Boden der Pizzeria abgesenkt.

Nach der Bodenabsenkung in der Pizzeria, die sich im Erdgeschoss des Wohnhauses befindet, gab es am Sonntag eine behördliche Sperre rund um das Haus. „Das Gebäude ist wieder freigegeben, nur der Bereich des Lokals ist noch gesperrt“, so Gerhard Cech, Dienststellenleiter der MA 37.

Eisenträger war verrostet

Grund für das Einsinken des Bodens sei ein durchgerosteter Eisenträger gewesen. „Die Wohnungen können wieder benutzt werden, es gibt keine weiteren Auswirkungen auf das Haus“, so Cech. Die Eisenkonstruktion müsse nun wiederhergestellt werden. „Die Hausverwaltung hat bereits eine Baufirma in der Sache beauftragt.“

ORF

Sonntagmittag hatte sich plötzlich der Boden der Pizzeria abgesenkt, die Mitarbeiter riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten einen Schaden an der Bausubstanz fest und nahmen sofort Abstützmaßnahmen im Keller vor, um ein Einbrechen des Bodens zu verhindern. Das Haus, das gerade saniert wird, wurde evakuiert und durfte aufgrund von Einsturzgefahr bis auf weiteres nicht betreten werden. Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird derzeit nur ein Stockwerk bewohnt - mehr dazu in Einsturzgefahr: Pizzeria evakuiert.