Schloss am Cobenzl wird geräumt

Am Cobenzl wird es heute Ernst für den Pächter Olaf Auer: Nach 37 Jahren muss er das Schloss und das Cafe räumen. Die Stadt will das Areal künftig für Weinveranstaltungen nutzen. Doch gehen will Auer nicht.

1980 pachtete der frühere Pilot die Brandruine auf der Höhenstraße. Das Cafe mit dem Ausblick über die Stadt entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Im renovierten Schlösschen wurden Geburtstage und Hochzeiten gefeiert.

Doch das Rathaus will Veränderung. Das angrenzende Weingut braucht Platz für Veranstaltungen. 2012 meldete die Stadt Wien Eigenbedarf an und kündigte den Pachtvertrag. Vergeblich hoffte der Schlossherr auf ein Machtwort von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ).

Zwangsräumung wurde beantragt

2014 wurde eine Räumungsklage eingebracht. Der Fall ging durch alle Instanzen. Olaf Auer forderte das Zehnfache der gebotenen Ablöse und scheiterte. Auch der Versuch, die Zwangsräumung über das Bezirksgericht zu verhindern, schlug fehl. Der Pächter sagt, dass er zwar schweren Herzens geht, aber das Gerichtsurteil akzeptiert - mehr dazu in Rechtsstreit am Cobenzl beendet .

Auer hätte das Gebäude bis 11. Jänner verlassen sollen. Da das nicht geschah, beantragte das Wiener Forstamt beim Bezirksgericht die Zwangsräumung - mehr dazu in Schloss Cobenzl: Zwangsräumung beantragt

Ein Gerichtsvollzieher soll heute die Zwangsräumung vollstrecken. Arbeiter stehen bereit, um das Inventar in ein Lager zu bringen. Olaf Auer hat angekündigt, sich dem Gerichtsurteil zu beugen. Ob er es tatsächlich tut, wird sich im Lauf des Vormittags zeigen.

Jury-Entscheidung bis Sommer

Die Stadt sucht ein neues Konzept für das Cobenzl, die Ausschreibung dazu gliedert sich in drei Phasen. In einer ersten Stufe müssen Bewerber - Einzelpersonen oder Arbeitsgemeinschaften - allgemein ihre Bonität nachweisen und mittels Referenzen belegen, dass sie von der Gastronomie eine Ahnung haben.

Maximal fünf davon werden dann aufgefordert, im zweiten Schritt ein konkretes Gesamtkonzept vorzulegen. Dabei gehe es von der Finanzierung über die detaillierte Bespielung bis zum Personal, erklärte Juryvorsitzender Albert Wimmer. Im Sommer soll der endgültige Sieger präsentiert werden.

