„Galapagos“ kommt in die Josefstadt

Felix Mitterer erzählt in seinem neuen Theaterstück “Galapagos” von der Sehnsucht, die Zivilisation hinter sich zu lassen: Die Uraufführung feiert das Stück am Donnerstag im Theater in der Josefstadt.

Die letzte Uraufführung der Saison kommt von Felix Mitterer: Nach „Der Boxer“ und „Jägerstätter“ nimmt sich der Autor einmal mehr historischer Fakten an, wie er erläuterte. Inszeniert hat das Stück Stephanie Mohr. Laut Mitterer „eine unglaublich spannende Geschichte, eine Aussteigergeschichte, in der Menschen vor den furchtbaren Umständen ihrer Umgebung davonlaufen wollen und dann wird alles schlimmer“.

Aussteiger-Geschichte mit Eskalation

„Friedrich Ritter und Dore Strauch wanderten 1929 auf die Galapagos Inseln aus. Ehepartner, Familie sowie die von Wirtschaftskrise und politischer Instabilität erschütterte Heimat lassen die Aussteiger hinter sich“, heißt es dazu in den Presseunterlagen.

„Auch Familie Wittmer, aus Adenauers Umfeld, will der Zivilisation den Rücken kehren. Mit dem Inselfrieden vorbei ist es, als Baronesse Wagner de Bousquet in Begleitung zweier deutscher Liebhaber auftaucht und sich zur ‚Kaiserin von Floreana‘ ernennt.“

„Eine irrsinnige Faszination wachgeweckt“

„Ich glaube, dass die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wahnsinnig anstrengend war für die Menschen. Es hat sich alles verschnellert. Der Punkt, wo man sagt, wir lassen alles hinter uns und kehren zurück zur Natur, das haben heute ja auch einzelne Menschen, das hat in manchen Leuten eine irrsinnige Faszination wachgeweckt“, sagt Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam.

Brauer-Kvam übernimmt die Rolle der Baronin Eloise Wagner de Bousquet. Neben ihr spielen Raphael von Bargen, Eva Mayer, Peter Scholz, Pauline Knof, Ruth Brauer-Kvam, Matthias Franz Stein, Roman Schmelzer und Ljubisa Lupo Grujcic.

