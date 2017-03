Freispruch: Tasche mit 2,1 Kilo Cannabis

Heute hat ein Prozess zu einer Sporttasche gefüllt mit Cannabis, die in einem S-Bahn-Zug vergessen wurde, stattgefunden. Gegen den 32-jährigen Verdächtige ist kein Suchtgift-Verfahren anhängig. Aber ein ein Verfahren wegen Verleumdung wird eingeleitet.

Ein Lokführer bemerkte diese im Oktober 2016 und gab sie im Fundbüro der ÖBB am Bahnhof in Floridsdorf ab. Im Fundbüro stellte sich heraus, dass sich in der Tasche 2,1 Kilogramm Cannabis befanden. Abends kam ein 32-jähriger Mann ins Fundbüro und meldete den Verlust seiner Sporttasche. Als vermeintlicher Drogenkurier wurde der Verdächtige umgehend festgenommen.

Freund zu Unrecht belastet

In der polizeilichen Einvernahme belastete der Mann dann einen ehemaligen Schulfreund. Dieser habe ihn am Vortag angerufen und erklärt, er habe in der Schnellbahn seine Tasche vergessen. Auf dessen Bitte hin habe er das Fundbüro aufgesucht und sich nach der Tasche erkundigt. Der 32-Jährige wurde daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen seinen Ex-Schulkollegen wurde ein Verfahren nach dem Suchtmittelgesetz eingeleitet.

Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige zu Unrecht belastet wurde. Dessen Ex-Schulfreund gab zu, den Angeklagten fälschlicherweise in die Sache hineingezogen zu haben: „Das war eine erfundene Geschichte, weil ich Angst hatte und sauber rausgehen wollte.“

ORF

Keine DNA-Spuren

Der 29-jährige Jus-Student hatte seinen ehemaligen Schulkollegen am 14. Oktober in einem Wiener Kaffeehaus getroffen. Seither hatten die beiden keinen Kontakt mehr, wie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben. Ein DNA-Gutachten erbrachte auch keinen Hinweis, dass der 29-Jährige die Tasche oder das Cannabis angerührt hätte.

Überraschenderweise ist gegen den 32-Jährigen auch kein Suchtgift-Verfahren anhängig. Von ihm fanden sich an der beschlagnahmten Sporttasche, am darin befindlichen Suchtgift und am Verpackungsmaterial ebenfalls keine DNA-Spuren. Das Bildmaterial aus den ÖBB-Überwachungskameras wurde mittlerweile gelöscht, da die Polizei die Videoaufzeichnung zur Auswertung nicht rechtzeitig anforderte. Daher wird sich wohl nicht mehr eruieren lassen, wer die Tasche mit den Drogen in der S-Bahn vergessen hat.

Verfahren wegen Verleumdung

Der 32-Jährige behauptete als Zeuge unter Wahrheitspflicht, er selbst habe eine Tasche mit Inline-Skates samt Schutzausrüstung im Zug gelassen. Er habe nach dem Treffen mit seinem Freund noch auf der Donauinsel sporteln wollen. Dem Vorhalt des Richters, dass er im Fundbüro der ÖBB die Sporttasche mit dem Cannabis noch als seine eigene identifiziert hätte, hielt der Zeuge seine Sehschwäche und seinen damaligen Zustand entgegen: „Ich war richtig betrunken. Außerdem habe ich zwei Dioptrien.“ Die ÖBB-Mitarbeiter hätten ihm die verdächtige Tasche außerdem nur als Foto am Display eines Handys gezeigt - noch dazu in einem dunklen Raum. Da müsse er wohl etwas verwechselt haben.

Mit strafrechtlichen Folgen muss der 32-Jährige aber wohl doch noch rechnen. Für das Anschwärzen seines langjährigen Freundes, wird die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Verleumdung einleiten.