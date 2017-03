Goldenes Verdienstzeichen für DJ-Duo

Peter Kruder und Richard Dorfmeister wurden am Mittwoch mit dem Goldenen Wiener Verdienstzeichen geehrt. Als DJ- und Produzentenduo Kruder & Dorfmeister werkten sie für Popgrößen wie Madonna oder Depeche Mode.

Die gebürtigen Wiener gründeten 1994 - drei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten - ihr Label „G-Stone Recordings“ und verlegten etwa Rodney Hunter, Urbs oder Megablast. Es bestand bis 2014.

Christian Jobst

Zum Ruf der „Musikstadt Wien“ beigetragen

In den 1990ern habe sich in der Bundeshauptstadt eine Clubszene entwickelt, an deren Vielfalt und Weltoffenheit Kruder und Dorfmeister ganz wesentlich beteiligt gewesen seien, würdigte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) im Rathaus die Verdienste der Musiker: „Etwas entstand, das unumkehrbar ist. Kruder und Dorfmeister haben zum Ruf der Musikstadt Wien beigetragen; sie stehen für Gegenwart, Zukunft und für Freude am Leben.“

Kruder, gelernter Friseur, betreibt seit fast 20 Jahren auch sein Soloprojekt „Peace Orchestra“. Dorfmeister, der vor seinem Elektronik-Faible Querflöte und Gitarre studierte, ist seit 1994 mit Rupert Huber auch als „Tosca“ unterwegs. Hin und wieder machen die beiden immer noch gemeinsame Sache - etwa am Mittwochabend: Unter dem Motto „The Golden Years Session“ legt das Duo ab 22.00 Uhr in der Pratersauna auf.

