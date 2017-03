Mann aus brennendem Zimmer gerettet

Bei einem Brand am Mittwochmittag in der Leopoldstadt hat die Wiener Berufsfeuerwehr einen 54-jährigen Mann noch rechtzeitig aus der Wohnung retten können. Das Schlafzimmer des Manns stand in Vollbrand.

Von Passanten wurde der Rauchaustritt aus den Fenstern im vierten Stock des zur Wohnhausanlage gehörenden Gebäudes bemerkt. Diese alarmierten die Feuerwehr über den Notruf. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien befand sich das Schlafzimmer in Vollbrand.

Mann notfallmedizinisch versorgt

Im umfassenden Löschangriff wurde eine Löschleitung unter Atemschutz in die Brandwohnung gelegt während zeitgleich eine weitere Löschleitung über die Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt werden musste. Im Zuge des Innenangriffs wurde ein Mann in der Küche liegend vorgefunden und umgehend in Sicherheit gebracht. Der Mann wurde von Sanitätern der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Parallel zu den Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde das Treppenhaus kontrolliert und gelüftet. Nach rund 15 Minuten konnte „Brand-Aus" gegeben werden. Die Strom- und Gasleitungen wurden geschlossen. Aus Sicherheitsgründen mussten weitere Wohnungen kontrolliert werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Autobuslinie 11A über eine Umleitung geführt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.