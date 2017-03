Wandernde Kröten: Appell an Autofahrer

Zahlreiche Kröten und Frösche versuchen derzeit wieder zu ihren Teichen zu gelangen, die Winterruhe ist vorbei. Der Verein Pfotenhilfe und der ÖAMTC bitten Autofahrer daher in den nächsten Wochen um Vorsicht, auch in Wien.

In Wien sind die Frösche und Kröten besonders rund um Parkanlagen und Waldgebieten unterwegs. Vor allem in Hütteldorf und Neuwaldegg sind Straßen betroffen, zum Beispiel die Mauerbachstraße und die Exelbergstraße. Der ÖAMTC appelliert an Autofahrer, langsamer zu fahren und auf die grünen Gefahrenschilder zu achten.

APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Wanderungen bis zu zwei Kilometer

Bei Temperaturen um die zehn Grad erwachen die Kröten aus ihrer Winterruhe und wandern bis zu zwei Kilometer weit zurück zu ihren Laich-Gewässern. Der Straßenverkehr sei dabei ein oft tödliches Hindernis, sagt Jürgen Stadler vom Verein Pfotenhilfe: „Besonders in der Dämmerung ist es wichtig, dass man als Autofahrer vorsichtig fährt, die Geschwindigkeit drosselt, damit möglichst viele Kröten geschont werden.“

Zupanc

Auch Fußgänger können Kröten retten, die über die Straße wandern, so Stadler: „Vorsichtig unter den Bauch fahren, aufheben und auf die andere Seite tragen.“ Krötenschützer sollten zu ihrem eigenen Schutz jedoch unbedingt eine Warnweste tragen, so der ÖAMTC. Das Schützen der Tiere bringt auch dem Menschen etwas - denn Kröten dezimieren sowohl Gelsen als auch Nacktschnecken, was wohl besonders für Gartenfreunde relevant ist.

Links: