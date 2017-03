Gemeindebau-Einblicke in Bezirksmuseen

In den Wiener Bezirksmuseen dreht sich heute alles um die Gemeindebauten: Jeder Bezirk stellt zum „Tag der Wiener Bezirksmuseen“ seine bekanntesten Wohnhausanlagen und deren Geschichte vor.

Von 10.00 bis 16.00 zeigen am Sonntag alle 23 Bezirksmuseen und weitere sechs Sondermuseen Ausstellungen über „ihre“ Gemeindebauten. Erarbeitet wurden diese von ehrenamtlichen Bezirkshistorikern. Es gibt Schautafeln, Referate, Diskussionen und Konzerte - etwa des „Ersten Wiener Gemeindebauchors“. Auch Lesungen von Gemeindebauliteraten, Führungen und Gespräche mit Zeitzeugen stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist überall frei.

Bezirksmuseen

Rund jeder vierte Wiener lebt in Gemeindebau

Im Bezirksmuseum Floridsdorf in der Prager Straße wird zum Beispiel mit Texten und Fotos die Geschichte von über 150 Bauten erzählt, die zwischen 1920 und 2001 entstanden. "Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Wohnhausanlage ‚Schlingerhof‘, wo in den ‚Februar-Kämpfen‘ im Jahr 1934 viele Menschen ihr Leben gelassen haben“, so Musemsleiter Ferdinand Lesmeister in einer Aussendung.

Rund jeder vierte Wiener lebt heute in einer der insgesamt an die 220.000 Gemeindewohnungen. Die Stadt ist damit laut einem Folder zum „Tag der Bezirksmuseen“ die mit Abstand größte Hausverwaltung Europas. Errichtet wurden die ersten Anfang der 1920er Jahre im Zuge eines sozialdemokratischen Wohnbauprogramms. Viele erhielten dadurch erstmals eine Wohnung mit eigenem Wasseranschluss und sanitären Einrichtungen.

Bezirksmuseen

Rund 5.500 Besucher im Vorjahr

Der „Tag der Wiener Bezirksmuseen“ findet zum elften Mal statt. Im vergangenen Jahr sind die Veranstaltungen von 5.500 Interessierten besucht worden. Zum heurigen Aktionstag erscheint auch ein Bildband zu den Gemeindebauten, mit bisher unveröffentlichten Fotografien, mit dem Titel „Wiener Gemeindebauten: Licht in der Wohnung - Sonne im Herzen“.

