Promi-Arzt Anton Neumayr gestorben

Der bekannte Internist Anton Neumayr ist heute früh im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Er behandelte zahlreiche Prominente, unter anderem war er Leibarzt von Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ).

Neumayr starb am Sonntag in der Wiener Rudolfstiftung, wo er viele Jahre Vorstand der 1. Medizinischen Klinik war. Das teilte seine behandelnde Ärztin auf Wunsch der Familie der APA mit. Neumayr sei bis zuletzt sehr fit gewesen, der Tod sei unerwartet und plötzlich gekommen.

Räumte mit Theorie zu Mord an Mozart auf

Geboren wurde Neumayr in Hallein (Tennengau). Am 6. Dezember wäre er 97 Jahre alt geworden. Ende der 1980er-Jahre wurde er einem breiten Fernsehpublikum bekannt, durch die TV-Reihe „Diagnose“ im ORF, für die er über neue Entwicklungen in der Spitalsbehandlung berichtete.

ORF/Seitenblicke

Der Primar schrieb auch mehrere Bücher über die Krankheiten und das Ableben historischer Persönlichkeiten. Unter anderem räumte er mit der Theorie auf, dass Wolfgang Amadeus Mozart ermordet wurde. Auch mit Diktatoren befasste er sich: Adolf Hitler sah er etwa als aggressiven Psychopathen. Für seine Verbrechen sei er aber voll zurechnungsfähig gewesen.

Auch begabter Pianist

Neben der Medizin lag Neumayr auch die Musik sehr am Herzen. Unter anderem war er ein sehr begabter Pianist. Auch sein gleichnamiger Vater war sehr bekannt: Der 1954 gestorbene Anton Neumayr senior war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter sowie Bürgermeister von Salzburg-Stadt.