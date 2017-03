Nobelpreisträger-Geschenk für Jüdisches Museum

Das Jüdische Museum Wien freut sich über eine besondere Schenkung. Chemie-Nobelpreisträger Martin Karplus und seine Frau Marci überließen dem Museum zwei Möbelstücke. Auf einem davon spielte Sigmund Freud einst Tarock.

Bei einem der zwei Möbelstücke aus dem Familienbesitz handelt es sich um einen Klapptisch von Karplus’ Großvater, dem Neurologen Johann Paul Karplus. Dieser wurde einst für Tarockpartien unter anderem mit Sigmund Freud genutzt - in der Familienwohnung im zweiten Stock des Palais Auspitz-Lieben in Wien. Der Spieltisch ist nun in der Dauerausstellung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ des Jüdischen Museums zu sehen.

APA/Christian Müller

Familie flüchtete aus Wien in die USA

Darüber hinaus fand ein Schaukelstuhl aus dem Besitz von Karplus in den Besitz des Ausstellungshauses. Dieser wird dann ab Mai 2018 in einer Schau über Jüdische Salons zu sehen sein, teilte das Museum mit.

Die Familie Karplus flüchtete nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland in die USA, wo Martin Karplus nach wie vor lebt. Martins Vater Hans Karplus, organisierte vor seiner Flucht aus Wien vier Möbelcontainer und sandte sie an seine Brüder nach Palästina und in die USA. Der gebürtige Wiener Martin Karplus wurde 2013 mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt - mehr dazu in science.ORF.at.

