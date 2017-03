Überfall: Mit Auto in Dorotheum-Auslage

Bisher unbekannte Täter haben heute Früh eine Dorotheum-Filiale in Wien-Meidling überfallen. Laut Polizei fuhren sie mit einem gestohlenen Auto in die Auslagenscheibe des Geschäfts und flüchteten mit Beute in bisher unbekannter Höhe.

Das Landeskriminalamt fahndet nach zwei Männern. Sie waren laut Polizei mit Hauben und Kapuzen maskiert und fuhren gegen 4.30 Uhr mit dem gestohlenen Audi A80 in die Auslagenscheibe in der Meidlinger Hauptstraße. Eine der vier Scheiben barst, eine weitere splitterte. Anrainer hatten laut Polizei einen Knall gehört und wurden teilweise davon geweckt.

APA/Georg Hochmuth

Fahndung bisher erfolglos

Die Männer stiegen in das Geschäft ein und rafften Wertgegenstände an sich. Der Coup dauerte lediglich „wenige Minuten“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.Die Tatverdächtigen flüchteten kurze Zeit später mit Beute in unbekannter Höhe zu Fuß vom Tatort. Die polizeiliche Sofortfahndung verlief vorerst negativ. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei dürften die Männer das Tatauto zuvor gestohlen haben. Darauf weisen „Manipulationen am Schloss“ hin, schilderte Maierhofer.