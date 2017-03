Zimmerbrand führt zu Hanfpflanzen

Ein Zimmerbrand hat die Polizei in Wien-Ottakring in der Nacht auf Montag zu 300 Hanfpflanzen in einer Nachbarwohnung geführt. Die Mieterin der Brandwohnung konnte sich selbst ins Freie retten, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Als die Feuerwehr gegen 00.30 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in der Römergasse kam, drang bereits dichter Rauch aus dem hofseitigem Fenster im dritten Stock. Die 25-jährige Mieterin saß auf dem Gehsteig vor dem Haus, sie wurde mit Sauerstoff versorgt und der Berufsrettung übergeben.

Kontrolle führte zu 300 Cannabis-Stauden

Eine Ecksitzbank hatte aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung der Frau Feuer gefangen. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte binnen weniger Minuten den Zimmerbrand. Weil das Stiegenhaus völlig verraucht war, kontrollierten die Feuerwehrleute die angrenzenden Wohnungen. In einer leer stehenden Unterkunft fanden sie die Cannabisaufzuchtanlage mit etwa 300 Stauden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.