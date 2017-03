Wiener Linien: Fundamt könnte heuer schließen

Das Fundamt der Wiener Linien in Wien-Erdberg wird möglicherweise mit Ende September geschlossen. Demnach überlegen die Wiener Linien, „Synergien mit dem Fundamt der Stadt Wien“ zu nutzen.

Eine Sprecherin der Wiener Linien bestätigte gegenüber „Radio Wien“ Gespräche mit der Stadt Wien, Details wurden aber nicht vertreten. Wie die „bz Wiener Bezirkszeitung“ berichtete, steht eine Schließung des Fundamts der Wiener Linien mit Ende September im Raum, 25 Mitarbeiter wären betroffen.

Verlorene Gegenstände werden im Fundamt binnen 24 Stunden zurückgegeben, falls eine genaue Beschreibung vorliegt und von den Kunden ein Lichtbildausweis vorgelegt wird. Im zentralen Fundbüro der MA 48 kann es dagegen zehn Tage dauern, bis Gegenstände wieder auftauchen, hieß es von in der „bz Wiener Bezirkszeitung“.

40.000 Gegenstände vergessen

Betroffene, die im Bereich der U-Bahnen, Straßenbahnen oder Autobusse der Wiener Linien etwas vergessen, haben zwei Möglichkeiten, ihre Wertgegenstände wieder zu bekommen: Entweder sie rufen die Fundservice-Hotline unter der Telefonnummer 01/7909-188 an, oder sie richten eine E-Mail-Anfrage an funde@wienerlinien.at. Die Wiener Linien bewahren die Fundstücke vier Werktage lang auf. Danach werden sie an das Fundservice der Stadt Wien übergeben.

Allein im Jahr 2015 wurden in den Wiener U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen rund 40.000 Gegenstände vergessen worden. Darunter war einigermaßen Kurioses - von der Kaffeemaschine bis zur Angelausrüstung - mehr dazu in Kuriose Fundstücke bei Wiener Linien (wien.ORF.at; 8.2.2016).

