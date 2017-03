Tesla-Millionenauftrag für Wiener Firma

Einen lukrativen Auftrag aus den USA hat die Wiener Firma Gebauer & Griller an Land gezogen. Das Unternehmen soll rund 3.000 Kilometer Aluminiumkabel für den E-Autobauer Tesla liefern - für bis zu fünf Millionen Euro.

Zum Einsatz kommen die Kabel dann für das neue „Model 3“ von Tesla. „Wir liefern ein Batteriekabel aus Aluminium, das den Strom aus der Batterie im Fahrzeug zum Elektromotor transportiert“, sagte Firmenchef Nikolaus Griller im Interview mit Ö1.

Tesla/Alexis Georgeson

Bereits seit mehreren Monaten habe man mit Tesla intensiv zusammengearbeitet und gemeinsam an der Entwicklung des Kabels getüftelt, erzählte Griller. Die Aluminiumkabel seien preiswerter und leichter als andere Materialien. Zudem habe man sehr viel Zeit investiert, die Leitung perfekt verarbeitbar zu machen. „Wir liefern schon seit einigen Jahren solche Aluminiumleitungen an Kunden in die USA, und Tesla dürfte uns offensichtlich als Experte erkannt haben.“

Belegschaft muss aufgestockt werden

Hergestellt werden sollen die Kabelverbindungen dann im Werk der Firma in Poysdorf in Niederösterreich. Dort sind derzeit knapp 930 Mitarbeiter beschäftigt. Für den Großauftrag muss die Belegschaft jedoch aufgestockt werden. Wie viele zusätzliche Mitarbeiter er brauchen wird, konnte Griller jedoch noch nicht sagen. Auch zusätzliche Maschinen werden jedenfalls notwendig sein.

Das Auftragsvolumen schätzt der Chef der Gebauer & Griller Kabelwerke auf bis zu fünf Millionen Euro. Allerdings hänge das auch davon ab, wie viele Fahrzeuge Tesla tatsächlich bauen und verkaufen kann. Der Herstellungsstart für das Model 3 ist laut Tesla für Mitte 2017 vorgesehen.

Links: