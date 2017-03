16-Jähriger soll Mutter erstochen haben

Ein 16-Jähriger soll am Dienstagabend in Penzing seine Mutter mit mehreren Messerstichen getötet haben. Laut Polizei beging der Jugendliche die Tat gegen 21.00 Uhr in einer Wohnung in der Lorenz-Weiß-Gasse.

Nach der Tat verständigte der Verdächtige selbst die Einsatzkräfte. Die Polizei fand den Burschen in der Wohnung und nahm ihn fest. Ein Motiv war zunächst nicht erkennbar. Polizeisprecher Paul Eidenberger sagte gegenüber Radio Wien: „Für den Vormittag ist die Beschuldigtenvernehmung geplant und außerdem die Obduktion der Leiche.“

Jugendlicher saß neben toter Mutter

Die Wiener Berufsrettung war laut Eidenberger als Erste am Tatort. Sie fand den Jugendlichen in der Wohnung neben der Leiche seiner Mutter sitzend. Die Rettungskräfte zogen sich zurück und verständigten die Polizei. Letztlich ging die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) in die Wohnung. Der 16-Jährige hatte den Beamten die Tür geöffnet. Die Polizisten nahmen ihn fest.

Die Mutter wurde noch medizinisch versorgt, für sie kam aber jede Hilfe zu spät. Der Jugendliche machte nur verwirrte Angaben. „Er wirkte bei der Festnahme durch die WEGA etwas verwirrt, auch beim Notruf – ließ sich aber widerstandslos festnehmen“, so Eidenberger.

Küchenmesser sichergestellt

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Es handelte sich um ein Küchenmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge. Unklar war, ob der Jugendliche das Messer aus der Küche genommen oder es sich extra besorgt hatte. Es gab zunächst keine Hinweise, dass der Tatverdächtige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden wäre.