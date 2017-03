KAV-Abgang: Janßen erhält 395.000 Euro

Der scheidende Chef des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Udo Janßen, hat sich mit der Stadt geeinigt. Er ist mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt und erhält eine Zahlung von 395.000 Euro.

Der Lösung müssen allerdings noch die gemeinderätliche Personalkommission sowie der zuständige Gemeinderatsausschuss zustimmen, berichtete ein Sprecher der Magistratsdirektion. Die beiden Gremien werden am 19. April tagen.

Posten wir nun ausgeschrieben

Hätte der scheidende KAV-Chef auf Gehaltsfortzahlung bzw. Vertragserfüllung bestanden, wäre der ihm zustehende Betrag mehr als doppelt so hoch gewesen, hieß es. Janßen hatte einen Vertrag bis 2019. Der Chefposten im städtischen Spitalskonzern wird nun neu ausgeschrieben. Wann dies der Fall sein wird, ist aber noch offen. Laut Magistratsdirektion soll zunächst über die neue Organisationsform des KAV entschieden werden.

Bei der Klubtagung der Wiener SPÖ am Donnerstag und Freitag werden Details zur neuen Struktur des Krankenanstaltenverbunds (KAV) präsentiert, das hat Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) angekündigt. Über den Abgang von Janßen sei er „nicht traurig“ - mehr dazu in Häupl: KAV-Struktur am Donnerstag.

Stadt hatte „Vertrauen verloren“

Die Stadt Wien hatte sich am Montag von Udo Janßen getrennt. „Das Vertrauen ist verloren gegangen“, sagte Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) - mehr dazu in Trennung von Janßen: „Vertrauen verloren“.

Die Reaktionen nach dem Abgang von Janßen waren von Genugtuung und weiteren Forderungen geprägt. Die Oppositionsparteien wünschten sich „echte Reformen“ im Krankenanstaltenverbund - Janßen-Abgang: Genugtuung und Forderungen.