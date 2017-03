Klubtagung: SPÖ will neue Projekte präsentieren

Die Wiener SPÖ hält heute und morgen ihre traditionelle Klubtagung ab. Nach den Personaldebatten der letzten Zeit soll es dabei nun um inhaltliche Arbeit und neue Projekte gehen - zum Beispiel eine Neuordnung der Gemeindespitäler.

Unter dem Motto „Wien.Besser.Machen“ sollen bei der Tagung neue Projekte für die Stadt präsentiert werden. Bürgermeister und Parteichef Michael Häupl kündigte etwa Details zur neuen Struktur des Wiener Krankenanstaltenverbunds an, also der Gemeindespitäler - mehr dazu in Häupl: KAV-Struktur am Donnerstag.

Oft maßgebliche Weichenstellungen

Bei der SPÖ-Klubtagung werden oft maßgebliche Weichenstellungen präsentiert - in den vergangenen Jahren waren dies etwa der Bau des Krankenhauses Wien-Nord, der Gratiskindergarten oder die Entscheidung für die neue U-Bahn-Linie U5. Bisher sind nur Überschriften bekannt: Etwa sogenannte „Bildungsgrätzel“ für das Bildungsressort oder „Neues soziales Wohnen“ für das Wohnbauressort.

APA/Georg Hochmuth

Im Mittelpunkt, so viel verriet Klubchef Christian Oxonitsch im Vorfeld, werden auch Auftritte der neuen Ressortchefs Jürgen Czernohorszky (Bildung und Integration) sowie Sandra Frauenberger (Gesundheit und Soziales) stehen. Sie treten am Donnerstag nach der Eröffnungsrede von Häupl ans Rednerpult.

Tagung erst zum zweiten Mal in Wien

Zum zweiten Mal findet die Veranstaltung nicht im burgenländischen Rust, sondern in Wien-Floridsdorf statt. Dabei versammeln sich im „Colosseum XXI“ nicht nur die Mandatare, sondern auch die roten Regierungsvertreter sowie Mitglieder der Vorfeldorganisationen. Bei der Tagung dürfen auch Medien dabei sein, am Freitagnachmittag beginnt dann eine Klausur hinter verschlossenen Türen.

Auch Bundeskanzler Christian Kern wird heuer seinen ersten Auftritt vor den Wiener Roten absolvieren. Aus Termingründen kommt er jedoch nicht zum Auftakt, sondern erst am Freitag. Und er wird die Tagung auch relativ rasch wieder verlassen, wie es hieß: Der Regierungschef nimmt in Rom am dortigen Gipfel der europäischen Sozialdemokraten teil.

Faymann im Vorjahr ausgepfiffen

Im Vorjahr wurde der Auftritt für den Kanzler - der damals noch Werner Faymann hieß - von Protesten gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung überschattet. Jugendvertreter störten die Rede unter anderem mit lautstarken Pfiffen. Er gehe nicht davon aus, dass es wieder zu einer ähnlichen Situation komme, sagte Oxonitsch. Das liege nicht nur daran, dass es inzwischen einen neuen Kanzler gebe. Sondern, dass auch aus den Erfahrungen des Vorjahres gelernt worden sei: „Ich glaube, es haben alle erkannt, dass man die Inhalte in den Mittelpunkt stellen soll.“

Ludwig will nicht gegen Häupl antreten

In der Personaldebatte in der Wiener SPÖ hat sich in den letzten Tagen auch einiges geklärt. So wird Häupl beim Parteitag Ende April wieder als Parteichef antreten, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig kündigte an, keineswegs gegen Häupl kandidieren zu wollen - mehr dazu in Ludwig kein Gegner für Häupl. Dafür gibt es das nächste Gerücht: Häupl plant laut einem Bericht des „Kurier“ (Mittwoch-Ausgabe) nach seiner Wiederwahl eine „Nachfolge-Findungskommission“ einzusetzen. Die Sprecherin der Wiener Roten bestätigte dies allerdings nicht.