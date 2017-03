Dritte Piste: Flughafen zieht vor Höchtgerichte

Der Rechtsstreit um eine dritte Piste auf dem Flughafen Wien geht weiter. Der Flughafen brachte am Mittwoch Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ein und zieht somit vor die Höchstgerichte.

Man werde noch am Mittwoch beim Verwaltungsgerichtshof eine außerordentliche Revision beantragen und zudem beim Verfassungsgerichtshof eine Beschwerde einlegen. Das teilte eine Sprecherin des Flughafens am Mittwoch gegenüber wien.ORF.at mit. Nähere Details nannte sie keine und verwies auf einen Medientermin am Donnerstagvormittag.

Ablehnung weil CO2-Ausstoß steigen würde

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar entschieden, dass die dritte Piste nicht gebaut werden dürfe, da dadurch der CO2-Ausstoß in Österreich steigen würde. Österreich habe sich zu einem Abbau der CO2-Emissionen verpflichtet. Außerdem monierte das Gericht den Bodenverbrauch durch den Bau der dritten Piste - mehr dazu in Flughafen: Dritte Piste darf nicht gebaut werden (noe.ORF.at).

Klärung wird voraussichtlich Jahre dauern

Der Flughafen muss sich nun zunächst erst einmal das Recht erkämpfen, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt anfechten zu können. Das Gericht hatte ja eine sogenannte ordentliche Revision ausgeschlossen. Die Flughafen-Vorstände rechnen damit, dass es zumindest zwei Jahre dauern wird, bis allein diese Verfahrensfrage geklärt ist. Erst dann kann es darum gehen, das Nein des Bundesverwaltungsgerichts zu bekämpfen.

„Urteil völlig verfehlt“

„Ich kann das nicht verstehen“, sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner zur Ablehnung der dritten Piste, bei der Präsentation der Flughafenbilanz für 2016 Anfang März. „Wir halten dieses Urteil für völlig verfehlt“, schloss sich Vorstand Julian Jäger dem an und ergänzte: „Es empört mich als Staatsbürger noch deutlich mehr als als Flughafenmanager, denn diese Art der Entscheidung verhindert jegliches Wachstum in Österreich.“

Die Vorstände bezweifeln die grundsätzlichen Positionen des Bundesverwaltungsgerichts: So sei bei der Berechnung der zusätzlichen CO2-Belastung durch die dritte Piste der gesamte Ausstoß im Laufe der Flüge mit Destination Wien eingeflossen. Ein Flug Wien-New York etwa zu 100 Prozent, obwohl nur vier Prozent der Strecke über österreichischem Staatsgebiet stattfindet.

Grafik: ORF.at; Quelle: APA/flughafen Wien

Anonyme Vorwürfe: Ermittlungen gegen Richter

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nach anonymen Anschuldigungen unterdessen gegen zwei der drei an der Entscheidung beteiligten Bundesverwaltungsrichter. Der Vorwurf lautet auf Verdacht des Amtsmissbrauchs, berichtete der „Kurier“. Aufgekommen sind die Vorwürfe demnach bei der „Whistleblower-Hotline“ der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft - mehr dazu in Dritte Piste: Ermittlungen nach Entscheid.

Verfassungsjurist Heinz Mayer reagierte im Ö1-Mittagsjournal jedenfalls erstaunt: „Es hat mich überrascht, dass dieser strafrechtlich doch sehr schwere Vorwurf erhoben wird. Ich habe diese Entscheidung gelesen, die ist umfassend begründet und nachvollziehbar.“

Kritik an Doppelrolle der Stadt Wien

Kritik gibt es auch am Verhalten der Stadt Wien im Streit um die dritte Piste. Weil sie gegen den positiven Erstbescheid berufen hatte, könnte sie ihre Pflichten als Aktionärin verletzt haben, so ein Gutachten. Erstellt wurde dieses laut „Kurier“ „im Auftrag von Wirtschaftskreisen“ von der Wiener Anwaltskanzlei bkp - mehr dazu in Flughafenausbau: Kritik an Doppelrolle Wiens. Die Stadt Wien hält demnach ein Fünftel der Aktien am Wiener Flughafen, gleichzeitig legte ihre Magistratsdirektion Berufung gegen den positiven Erstbescheid für den Bau einer dritten Piste ein.

