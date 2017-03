Türkei kreidet Sicherheitslücke bei Botschaft an

Nach einer Aktion der rechtsextremen Identitären auf dem Dach der türkischen Botschaft, wirft die Türkei Österreich eine Sicherheitslücke vor. Während der Aktion stand die Botschaft unter Bewachung der Militärpolizei.

Die Identitären hatten am Mittwoch vom Dach der türkischen Botschaft in Wien-Wieden ein Plakat mit der Aufschrift „Erdogan – Hol deine Türken ham“ entrollt, wie „Der Standard“ (Onlineausgabe) berichtet. Das türkische Außenministerium wirft Österreich in einer Aussendung vor, eine „schwerwiegende Sicherheitslücke“ aufzuweisen.

ORF

Identitäre kamen übers Nachbarhaus

Die Gruppe der Identitären blieb im ersten Moment unbemerkt, heißt es von der Polizei. Gemäß Informationen von Personen, die mit der Causa vertraut sind, sollen zwei Militärpolizisten und ein Fahrzeug im Einsatz gewesen sein. Sie bemerkten die Gruppe nicht, die offenbar über das Dach des Nachbarhauses eindrangen, schreibt „Der Standard“. Recherchen von Radio Wien ergaben, dass der Militärpolizist angewiesen ist sich in oder rund um sein Wachhäuschen aufzuhalten. Somit hat er den Vorfall erst relativ spät mitbekommen, heißt es gegenüber Radio Wien vom Sprecher des Verteitigungsministeriums Michael Bauer.

ORF

Verfassungsschutz ermittelt

Angesichts der erhöhten Terrorgefahr wirft der Vorfall ein schlechtes Licht auf die heimischen Behörden. Der Verfassungsschutz ermittelt. Das türkische Außenministerium fordert die Festnahme der Verdächtigen. Im Internet hatten sich die Identitären mit der Aktion gebrüstet.

Link: