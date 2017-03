Vogelgrippe: Stallpflicht in Wien bleibt aufrecht

Am Samstag wird die fast drei Monate andauernde österreichweite Stallpflicht für Geflügel wieder aufgehoben. Nur in Wien bleibt die Geflügelstallpflicht aufrecht. Die Vogelhäuser in Schönbrunn sind weiterhin gesperrt.

Weil im Tiergarten Schönbrunn die gesamte Pelikankolonie an der Vogelgrippe erkrankt ist und eingeschläfert werden musste, bleibt Wien Überwachunsgszone. Und zwar in den Bezirken 1 bis 20 und auch im 23. Bezirk. In diesen Bezirken müssen Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel weiterhin dauerhaft in Stallungen oder in geschlossenen Haltungsvorrichtungen bleiben, heißt es von der zuständigen Magistratsabteilung 60.

Daniel Zupanc

Vogelhäuser in Schönbrunn bleiben geschlossen

Das bedeutet nun auch, dass das Vogelhaus und Regenwaldhaus im Tiergarten Schönbrunn weiter geschlossen bleiben. Obwohl es im Moment keinen Grund gibt anzunehmen, dass sich andere Vögel angesteckt haben, wie der Tiergarten meldet. Noch nicht geklärt werden konnte allerdings, wie sich die Pelikan-Kolonie mit der Vogelgrippe infiziert hat.

