Mutter erstochen: 16-Jähriger in U-Haft

Über einen 16-Jährigen, der in Wien-Penzing seine Mutter erstochen haben soll, ist am Freitag die U-Haft verhängt worden. Der Bursche zeigte sich bei der Polizei zur Tat voll geständig, das Motiv blieb aber rätselhaft.

Die Untersuchungshaft ist vorläufig bis 7. April befristet. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt. Die polizeiliche Einvernahme war bereits am Donnerstag beendet, die Spurensicherung abgeschlossen. Unmittelbare Zeugen der Tat gibt es nicht.

Frau starb durch rund 15 Messerstiche

Der Sohn soll seine Mutter am Dienstagabend erstochen haben. Bei der Vernehmung berichtete er von einem Streit mit der 42-Jährigen. Er habe dabei dann „die Kontrolle verloren“, sagte der Beschuldigte aus. Laut Polizei schilderte er die Tat sehr genau - mehr dazu in Streit führte zu Mord an Mutter.

Die Frau starb durch rund 15 Messerstiche, die ihr mit einem Küchenmesser beigebracht wurden. Danach alarmierte der 16-Jährige noch selbst die Einsatzkräfte. Die Tote befand sich laut Polizei im Vorzimmer der Wohnung in einer Penzinger Gründerzeitvilla, der 16-Jährige sei auf einer Couch danebengesessen und habe auf die Fragen der Ersthelfer nicht reagiert. Die Mutter wurde noch medizinisch versorgt, für sie kam aber jede Hilfe zu spät.