Ärztekammer-Wahl: Zwei mögliche Sieger

Wiens Ärztinnen und Ärzte wählen heute ihre neuen Vertreter in der Ärztekammer. Hohe Chancen auf den Wahlsieg rechnen sich sowohl der amtierende Kammerpräsident Thomas Szekeres als auch sein Vize Johannes Steinhart aus.

Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren wurde Szekeres nur Zweiter. Trotzdem schaffte es der sozialdemokratische Kandidat in den Chefsessel, weil er eine Koalition gegen den klaren Wahlsieger zimmerte: Johannes Steinhart, von der ÖVP-nahen Liste. „Ich strebe den ersten Platz an“, zeigte sich Szekeres nun zuversichtlich.

Sein Wahlziel sei in Wien „natürlich die Präsidentschaft“, sagte jedoch auch Steinhart im Vorfeld. Und sollte er in Wien gewählt werden, hätte er dann auch Interesse am Präsidentenjob in der Österreichischen Ärztekammer - hier wird dann im Juni gewählt. Profilieren konnte sich Steinhart in den letzten Jahren nicht nur als Vizepräsident sondern auch als Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte.

Ergebnis noch am Abend

Insgesamt stehen 17 Fraktionen zur Wahl. Es wird also auch dieses Mal voraussichtlich darum gehen, Koalitionen zu bilden. 12.445 Personen sind stimmberechtigt. Ein Ergebnis soll es noch am Wahlabend geben. Zunächst werden 90 Mandate in der Vollversammlung vergeben. Die Mitglieder der Vollversammlung wählen dann mit einfacher Mehrheit den Kammerpräsidenten.

Szekeres nicht mehr sozialdemokratischer Kandidat

Szekeres tritt dieses Mal mit einer eigenen Liste an und nicht mehr für die sozialdemokratischen Ärztinnen und Ärzte. Im Zuge der Gefechte mit der inzwischen zurückgetretenen SPÖ-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely inklusive Protesten der Ärzteschaft rund um die neue Dienstzeitenregelung in den Gemeindespitälern trat er der SPÖ aus.

„Meine harte Positionierung gegen die Stadt und Wehsely machen mich glaube ich unverdächtig, ein Parteisoldat zu sein bzw. gewesen zu sein“, so Szekeres. Er habe jedoch den Eindruck, dass Wehselys Nachfolgerin Sandra Frauenberger sich „bemüht“ und wirklich wissen wolle, „wo der Schuh drückt“. Ob er auch den Vize machen würde, wenn es diesmal nicht für den Chefposten reichen sollte, ließ Szekerez offen.

„Es ist ganz gut gelaufen“

Über seine fünfjährige Amtszeit zieht der Kammerpräsident jedenfalls positive Bilanz: „Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen.“ Man habe viel erreicht. Zu tun für die Ärzteschaft gebe es aber weiterhin genug. So fordert er weiterhin zum Beispiel mehr Personal im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), Abänderungen bei geplanten Schließungen oder Verlegungen von Spitalsabteilungen bzw. -ambulanzen oder eine Rücknahme des seit längerem geplanten PHC-Gesetzes auf Bundesebene als rechtliche Grundlage für Erstversorgungszentren.

