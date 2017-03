Lebensrettung: Zwei Kinder aus Teich gerettet

Beim Kurpark Oberlaa in Wien-Favoriten sind am Sonntagnachmittag zwei Kinder beinahe in einem Teich ertrunken. Ein Familienvater und ein Pensionist konnten die beiden Kinder retten.

Ein sechs Jahre altes Mädchen war laut Polizei am Sonntag gegen 16.30 Uhr im Kurpark Oberlaa über eine Böschung gestolpert und ins Wasser gefallen. Das Kind drohte zu ertrinken. Ein Neunjähriger, der den Unfall beobachtet hatte, eilte der Sechsjährigen sofort zu Hilfe.

„Der Bub sprang in den Teich und versuchte, das Mädchen zu retten“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger der APA. Der Neunjährige geriet bei seinem Bergungsversuch aber schnell selbst in große Schwierigkeiten. „Der Bub hat wohl nicht damit gerechnet, wie schwer seine Kleidung wird, wenn sie mit Wasser vollgesogen ist. Er drohte ebenfalls zu ertrinken“, so Keiblinger.

Helfer sprangen in Teich

Mehrere Passanten waren Zeugen der dramatischen Geschehnisse geworden. Ein Familienvater und der pensionierte Polizeibeamte Johannes Hlavaty zögerten dann keine Sekunde. „Im Wasser waren zwei Kinder, eines mit dem Rücken nach oben und mit dem Gesicht unter Wasser. Der Bub ist immer wieder untergegangen. Es war niemand in der Nähe zu sehen“, so Hlavaty gegenüber „Radio Wien“.

Hlavaty und der zweite Helfer sprangen in den Teich und zogen beide Kinder heraus. „Das Wasser war eiskalt, aber das habe ich zunächst gar nicht gespürt, erst später. Ich habe den Buben erwischt und zum Rand des Teichs gebracht. Der junge Mann hat das Mädchen herausgezogen. Mit Hilfe von anderen Personen sind wird dann aus dem Teich herausgekommen, was durch die Böschung gar nicht so einfach war“, so Hlavaty.

Großmutter wurde angezeigt

Nach der glücklichen Bergung brachten die Männer die Kinder zunächst in ein nahes Kaffeehaus, wo sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in dicke Decken gehüllt wurden. Das Mädchen und der Bub seien aber so unterkühlt gewesen, dass die Polizisten, die noch vorher gekommen waren, die Kinder ins Polizeiauto setzten, die Heizung voll aufdrehten und sie zusätzlich in Uniformjacken wickelten.

Die Großmutter des Mädchens, die auf ihre Enkelin aufpassen hätte sollen, habe von dem ganzen Drama gar nichts mitbekommen, sagte Keiblinger: „Sie musste von Polizisten im Kurpark Oberlaa ausfindig gemacht werden. Die Frau wurde angezeigt.“