Immobilien und Schule für EU-Agentur

Morgen stellt die britische Premierministerin Theresa May den Antrag zum EU-Austritt Englands. Damit startet die Suche für den neuen Standort der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA). Wien bewirbt sich, doch die Konkurrenz ist groß.

Paris, Mailand und Dublin werden sich auch als neuer Standort der Arzneimittelbehörde bewerben. Es geht um viel: Die EMA ist mit rund 900 Mitarbeitern die zweitgrößte EU-Agentur und verfügt über ein Jahresbudget von über 300 Millionen. Eine Ansiedlung der EMA würde Wien laut Wirtschaftsagentur als Wirtschafts- und Forschungsstandort stärken - mehr dazu in Wien bewirbt sich um EU-Arzneimittelagentur.

Top-Immobilien und Schule als Anreize

Gemeinsam mit Vertretern der Bundesregierung und der Wiener Wirtschaftskammer bereitete sich die Stadt Wien für die Bewerbung vor. So wurden etwa Top-Immobilien für die große Agentur sondiert. Ein heißer Kandidat ist das geplante Forum Donaustadt nahe der U1-Station Kagran. Zudem soll eine Internationale Schule für die Kinder der Mitarbeiter nach Wien geholt werden - mehr dazu in Neue Schule soll EU-Ämter nach Wien locken.

Bewerbung als „EMAzing Vienna“

Welche weiteren Vorteile der Standort Wien bieten kann, wollen Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (SPÖ) und Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Gerhard Hirczi am Dienstag im Rathaus unter dem Titel „EMAzing Vienna - Wien bringt sich pünktlich als EMA Standort in Stellung“ präsentieren. Ein Kriterium für die Wahl des Standortes wird die gute Erreichbarkeit aller EU-Länder sein. Der EU-Rat will jedenfalls noch heuer eine Entscheidung fällen.

