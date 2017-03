Befragung zur Begegnungszone Lange Gasse

Seit mehr als zwei Jahren möchte die Josefstadt die Anrainer der Lange Gasse zu einer möglichen Begegnungszone befragen. Im Juni ist es nun soweit. Denn die Stadt sagte zu, bei einer Umgestaltung 80 Prozent der Kosten zu übernehmen.

Im Juni sollen die Grätzelbewohner rund um die Lange Gasse befragt werden, ob sie für oder gegen eine Begegnungszone in ihrer Straße sind. Die Stadt sagte zu, die Begegnungszone mit 570.000 Euro zu fördern. Das sind 80 Prozent der Gesamtkosten. ÖVP-Bezirksvorsteherin Veronika Mickel hatte diesen Schritt abgewartet, damit sie diese Information in die Befragung miteinfließen lassen kann.

4.000 Anrainer stimmberechtigt

Die Stadt entnimmt die Förderung anstatt aus dem Topf für „Flaniermeilen“ aus dem Topf „Überregionale Maßnahmen“. So kann die Stadt für das Projekt, so Mickel, mehr Geld entnehmen. Befragt werden sollen rund 4.000 Grätzelbewohner. Bei einem positiven Ausgang kann das Projekt im Sommer ausgeschrieben werden. Der Baustart wäre für den Jänner 2018 geplant - mehr dazu in Lange Gasse könnte Begegnungszone werden.

