Nachbarn konnten Mann nicht mehr retten

In Floridsdorf ist am Montag am späten Abend ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Es gab elf Verletzte. Nachbarn wollten den 68-jährigen Mann noch retten, scheiterten aber.

Kurz nach 22 Uhr begann es in der Wohnung in der Schöpfleuthnergasse zu brennen. Nachbarn rochen den Rauch und schlugen Alarm. Einige versuchten, den 68-jährigen Mann aus der Brandwohnung zu holen. Kaum hatten sie aber die Wohnungstür geöffnet, schlug ihnen beißender und dichter Rauch entgegen.

Die Nachbarn konnten sich nur noch selbst in Freie retten. Eine 20-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Die Rettung versorgte außerdem noch neun Leichtverletzte, die bei der Flucht durch das Haus zu viel Rauch eingeatmet hatten.

Auch die Feuerwehr kann nicht mehr helfen

Inzwischen versuchte die alarmierte Feuerwehr, sich in die brennende Ein-Zimmer-Wohnung vorzuarbeiten. Doch die Hitze der Flammen war zunächst noch zu extrem. Erst nach einiger Zeit schafften es die ersten Feuerwehrmänner in die Wohnung hinein. Sie fanden den leblosen Mann und trugen ihn nach draußen. Dort konnte man aber nur noch den Tod des 68-jährigen Pensionisten feststellen.

Gegen Mitternacht war der Einsatz in dem Wohnhaus zu Ende. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Laut Feuerwehrsprcher Gerald Schimpf gab es zunächst keinen offensichtlichen Grund. Laut Wiener Polizei dürfte auch Fremdverschulden eher auszuschließen sein. Die Brandermittler der Polizei sollen nun die Ursache herausfinden.