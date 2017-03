Bereits 150 Rollatoren-Parkplätze vergeben

Wiener Wohnen bietet seit Jänner Rollatoren-Parkplätze in Gemeindebauten an. Das Service wird offenbar positiv wahrgenommen: Bisher wurden 150 Parkplätze vergeben, viele weitere Anträge werden bearbeitet.

Die Rollatoren-Initiative trägt offenbar erste Früchte. „Es war richtig, dass wir so aktiv an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich denke, wir haben es geschafft, unsere Zielgruppe zu erreichen“, freut sich Renate Billeth, Sprecherin von Wiener Wohnen. Bisher seien 150 Parkplätzte genehmigt und vergeben worden.

Fixe Abstellplätze gegen Falschparker

Die Parkplätze sollen verhindern, dass Rollatoren illegal im Stiegenhaus abgestellt werden, falls ein Besitzer etwa nicht in der Lage ist, die Gehhilfe die Stiegen hinauf zu hieven. Das sei eine Gefahr für die Sicherheit aller Bewohner: „Wenn ein Brand ausbricht, macht so eine Gehhilfe das Fliehen unmöglich, wenn sie verrutscht und den Fluchtweg verstellt“, erklärte Billeth im Jänner gegenüber Radio Wien - mehr dazu in Rollatoren-Parkplätze im Gemeindebau.

Billeth hebt die positiven Aspekte der Neuregelung hervor: „Die Parkplätze sind gekennzeichnet und klar zugewiesen. Damit können sich die Besitzer auch sicher sein, dass der Rollator nicht weggeräumt wird.“ Beschwerden über Probleme mit dem System habe es bisher nicht gegeben: „Mir sind keine bekannt“, sagt Billeth.

Weitere Anträge trudeln ein

Informationen zu Rollator-Parkplätzen gibt es auch bei Service-Nummer von Wiener Wohnen: 05/757575

Die Rollatoren-Parkplätze befinden sich an feuerpolizeilich genehmigten Stellen. „Das ist in der Regel zum Beispiel unter Postkästen oder Nischen hinter Aufzügen im Halbstock“, erklärt Billeth. Mit einer Halterung werden die Rollatoren dort gesichert, damit sie nicht verrutschen, umfallen und somit Fluchtwege blockieren können. Mit einem Nummernschild, das an der Mauer angebracht ist, werden die Parkplätze den Bewohnern persönlich zugeordnet. Namensplaketten gibt es ebenfalls.

Zudem gibt existiert eine Vorrichtung für ein Schloss, sodass der Rollator auch abgesperrt werden kann - vergleichbar mit einem Fahrradschloss. Die Parkplätze sind kostenlos, es muss jedoch ein Antrag bei Wiener Wohnen gestellt werden. Und diese Anträge trudeln ungebremst bei Wiener Wohnen ein: „Es gibt viele weitere Anträge“, freut sich Billeth und bezeichnet die Rollatoren-Parkplätze als „Erfolgsgeschichte“.

