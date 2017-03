Arbeiter stürzte zwölf Meter von Baum

Bei Baumschneidearbeiten ist ein Arbeiter heute zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Berufsrettung brachte den 32-Jährigen mit Knochenbrüchen, starken Prellungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich in ein Krankenhaus.

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Magdalenenstraße. „Der Ast, an dem der Arbeiter mit Seilen gesichert war, ist vom Baumstamm abgebrochen“, so Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber wien.ORF.at.

Der 32-jährige Schwerverletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, „zum wirbelsäulenschonenden Transport vorbereitet“ und in das Unfallkrankenhaus Meidling gebracht.

Arbeitsunfall auch in Margareten

Ein weiterer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag in Margareten. Dabei verletzte sich ein 44 Jahre alter Mann schwer. Der Arbeiter war gegen 15.45 Uhr in einem Gebäude in der Embelgasse rund vier Meter durch eine Dachluke gestürzt.

LPD

Verdacht auf Schädelbasisbruch

Die Wiener Berufsrettung brachte den Arbeiter mit Verdacht auf Schädelbasisbruch in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Dienstag.