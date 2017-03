Polizei: Weniger Funkwägen durch Schließungen

Die Zusammenlegung von Polizeiinspektionen in Wien ist eine versteckte Personaleinsparung, kritisiert die Gewerkschaft. Vor drei Jahren war das Ziel der Polizei: Weniger Polizisten im Büro und mehr auf der Straße.

Bereits 2014 hätten die Zusammenlegungen abgeschlossen sein sollen. 16 Inspektionen wollte die Polizei zusammenlegen, bis auf eine im 18. Bezirk sind jetzt alle Zusammenlegungen durch. Doch mehr Personal scheint dadurch nicht unterwegs zu sein. Im Gegenteil kritisiert Polizei-Gewerkschaftsvorsitzender Harald Segall (SPÖ): „Das Stadtpolizeikommando Magareten, wo vorher sieben Funkwagen gefahren sind, sind jetzt nur noch fünf im Einsatz. Diese Fehlbestände wurden von uns davor bekannt und sind auch jetzt in der Praxis ganz klar erkennbar.“

ORF.at/Peter Pfeiffer

Verspätungen bei Einsätzen

Er sieht hinter den Inspektionsschließungen versteckte Personaleinsparungen. Der Rückgang bei den Funkwagen sei etwa auf die Einsparung weniger Personen zurückzuführen: Für den Einsatz eines Polizeiautos benötigt man drei Personen - zwei im Auto und eine in der Inspektion. Wenn eine Person fehlt, könnte ein Wagen nicht eingesetzt werden.

Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer hatte 2014 den Plan vorgestellt: „Mit diesem Sicherheitskonzept wollen wir das erreichen, was dem Bürger besonders wichtig ist. Nämlich den Polizisten die Polizistin vom Schreibtisch auf die Straße bringen.“ Segall kritisiert allerdings, dass Einsatzwagen zum Teil erst eine halbe Stunde nach der Alarmierung kommen. Von der Polizei gab es auf Anfrage von Radio Wien vorerst keine Stellungnahme.

Verzögerungen von Beginn an

Die Umsiedlungen und Zusammenlegungen liefen teilweise stockend an. Die Inspektion in der Rainergasse auf der Wieden wurde geschlossen, die meisten Beamten, nämlich 26, in die Taubstummengasse übersiedelt. Die Gewerkschaft hatte damals - wenige Tage vor der Übersiedlung - kritisiert, dass bei bereits umgestalteten Inspektionen Nachteile für Bürger entstanden - mehr dazu in Polizei: Längere Wartezeiten durch Schließungen.

Die Verzögerungen seien auf die Vorbereitungsarbeit zurückzuführen gewesen, etwa für neue Mietverträge und Umbauten. Einiges ist sich zeitlich oder finanziell nicht ausgegangen, sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl 2015 gegenüber „Wien heute“: „Wir haben letzten Herbst gesehen, das das eine oder andere sich aufgrund der finanziellen Lage im Bund nicht verwirklichen ließ“ - mehr dazu in Polizei: Schließungen verzögern sich.

Neustrukturierung im ersten Bezirk

Im Zuge der Polizeidienststellenreform wurde auch der erste Bezirk polizeilich neu eingeteilt. Im März 2015 gingen daher in den Polizeiinspektionen am Schmerlingplatz, Am Hof und am Stubenring die Lichter aus. Die FPÖ organisierte eine Demonstration gegen die Schließungen - mehr dazu in City: Drei Wachstuben geschlossen (wien.ORF.at; 10.3.2015).

Die Polizeigewerkschaft hatte die geplante Zusammenlegung von Polizeiinspektionen mehrmals scharf kritisiert. Unter anderem wurde auf hohe Kosten aufgrund von notwendigen Umbauarbeiten verwiesen - mehr dazu in Verzögerung bei Polizeiinspektionen (wien.ORF.at; 18.12.2014).