Bankomaten aufgebrochen: 400.000 Euro Beute

Ein 36-jähriger Mann soll sieben Bankomaten in Wien aufgebrochen und dabei 400.000 Euro erbeutet haben. Inzwischen wurde der Tatverdächtige in Rumänien festgenommen, wie die Polizei heute bekannt gab.

Der tatverdächtige serbische Staatsbürger soll von Dezember 2015 bis 2016 Bankomaten mit einem Winkelschleifer aufgebrochen haben und so an die Geldkassetten der Automaten gekommen sein. Ende Jänner wurde der Mann in Rumänien festgenommen.

LPD Wien

Verdächtiger am Foto erkannt

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer erklärte, wurde der Verdächtige unter anderem aufgrund eines bei der Tatausübung aufgenommenen Fotos identifiziert. Das ermittelnde Landeskriminalamt stellte zudem die Reisebewegungen des Verdächtigen fest, die sich mit den Tatzeitpunkten in Wien deckten. Der 36-Jährige wurde letztendlich aufgrund eines EU-Haftbefehls festgenommen. Mittäter gibt es laut Steirer keine.