SPÖ-Streit: Häupl trifft Kritiker

Am Nachmittag trifft Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) seine parteiinternen Kritiker. Diese fordern immer lauter seinen Rückzug. Am 29. April findet der Parteitag statt - und da soll bekannt sein, wie Häupls Pläne aussehen.

Wer bei dem Treffen im Rathaus dabei ist, wurde im Vorfeld nicht bekanntgegeben. Erwartet werden führende Vertreter aus zehn Bezirken, darunter wohl SPÖ-Parteigrößen wie Doris Bures, Nationalratspräsidentin und SPÖ-Chefin aus Liesing, oder der ehemalige SPÖ- Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid aus Hietzing. Sie wollen mit dem Bürgermeister Klartext reden, damit er seine Nachfolge regelt.

Livestream ab 15.55 Uhr zur Pressekonferenz von Häupl

Mehrere Vorschläge für Nachfolge

Dazu soll es mehrere Vorschläge der Kritiker geben: Häupl gibt beim Parteitag den Vorsitz ab und bleibt - zumindest bis zur Nationalratswahl - Bürgermeister. Oder er gibt nach der Nationalratswahl beide Funktionen ab, also spätestens im Herbst 2018. Häupl steht unter Druck wie selten zuvor.

„Eins geht natürlich gar nicht: Man kann mir nicht über die Zeitungen innerparteilich ausrichten, was ich zu tun habe. Ich bin ja nicht der letzte Dahergelaufene, das geht nicht“, reagierte Häupl am Dienstag.

Unbestätigten Meldungen zufolge plant Häupl, nach seiner Wiederwahl am Parteitag eine „Nachfolge-Findungskommission“ einzusetzen. Dies lehnen wiederum seine Kritiker ab. Bisher hat jedenfalls niemand angekündigt, am Parteitag gegen Häupl kandidieren zu wollen. Gemäß der Fristen müsste dies bis 8. April erfolgen. Theoretisch wäre aber auch noch am Parteitag selbst eine Überraschungskandidatur möglich.

Häupl gesprächsbereit

Wie groß der parteiinterne Widerstand gegen Häupl tatsächlich ist, lässt sich schwer abschätzen. „Wir repräsentieren die Mehrheit“, sagen Funktionäre aus dem einen Lager. „Die Mehrheit will arbeiten“, sagen die anderen. Häupl zeigte sich zuletzt zumindest gesprächsbereit, jedoch auf jeden Fall intern und nicht über Zeitungen - mehr dazu in Häupl schließt Ämtertrennung nicht aus (wien.ORF.at).

Bei der Parteitagung vergangene Woche hatte Häupl sich nicht zu einer Nachfolge geäußert. Das Treffen der Rathaus-SPÖ im Floridsdorfer Veranstaltungszentrum „Colosseum XXI“ war mit Spannung erwartet worden, auf Grund der Querelen in den vergangenen Monaten - mehr dazu in SPÖ-Tagung: Standing Ovations für Kanzler Kern und in SPÖ-Tagung: Kein Kampf im „Colosseum“.