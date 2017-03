Erneut mehr Drogen- als Alkolenker unterwegs

Die Polizei hat in Meidling binnen zwölf Stunden 30 Drogen- und zwei Alkolenker mit mehr als 0,8 Promille aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 315 Alko-Vortests durchgeführt und 28 Führerscheine vorläufig abgenommen.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling und zwei Amtsärzte kontrollierten von Montag, 14.00 Uhr bis Dienstag, 2.00 Uhr. Insgesamt schrieben die Polizisten 54 Anzeigen, etwa wegen überhöhter Geschwindigkeit oder Handy am Steuer, außerdem wurden 44 Organmandate ausgestellt.

Speichelvortester im Einsatz

Anfang März haben alle neun Landespolizeidirektionen je ein Speichelvortestgerät erhalten. Damit kann bei Autolenkern Drogenkonsum festgestellt werden. Denn für Polizisten ist es oft schwer erkennbar, ob ein Fahrer unter Suchtgifteinfluss steht. Das soll mit den neuen Geräten nun einfacher werden.

In Wien wurden acht Beamte der Landesverkehrsabteilung in der Handhabung geschult. Am Wochenende will die Polizei das Drogen-Vortestgerät in der Bundeshauptstadt erstmals einsetzen. Im Vorjahr wurden in Wien insgesamt 694 Lenker wegen Suchtgiftbeeinträchtigung am Steuer angezeigt.

