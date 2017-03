Faustschlag gegen Parksheriff

In Favoriten und Ottakring haben Autolenker Parksheriffs attackiert. Ein 26-Jähriger versetzte einem Parksheriff einen Faustschlag, der Mann wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen.

Laut Polizei wurde der 59-jährige Kontrollor am Mittwoch gegen 14.15 Uhr von dem 26-jährigen Autolenker in der Columbusgasse attackiert. Der 26-Jährige hatte sich über die Beanstandung geärgert, laut Polizei filmte er den Parksheriff mit seinem Handy. Der Kontrollor hielt sich darauf eine Hand vor sein Gesicht.

Der 26-Jährige versetzte dem Parksheriff in weiterer Folge einen Faustschlag und bedrohten den 59-Jährigen mit dem Umbringen. Der Autolenker wurde von der Polizei wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung festgenommen.

Kontrollorin an der Hand verletzt

Ebenfalls am Mittwoch wurde in Ottakring eine 24-jährige Kontrollorin von einem Autolenker attackiert. Die Frau hatte dem Mann wegen eines falsch parkenden Fahrzeugs in der Thaliastraße eine Strafe ausgestellt. Der 25-Jährige schlug ohne Vorwarnung so heftig gegen das Kontrollgerät der Frau, dass sie an der Hand verletzt wurde. Der Mann wurde angezeigt.