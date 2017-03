Wien auf Rang 16 der reichsten Europa-Regionen

Wien ist unter den reichsten Regionen Europas im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr davor um einen Platz auf Rang 16 aufgestiegen. Den neuen Eurostat-Daten zufolge lag aber das Pro-Kopf-BIP unter dem Wert von 2014.

Das Pro-Kopf-BIP in Wien lag mit 155 Prozent unter dem Wert von 2014 mit 158 Prozent. Wien muss sich Rang 16 mit der britischen Region North Eastern Scotland teilen. Spitzenreiter im Vorjahr war laut Eurostat-Daten vom Donnerstag neuerlich die Londoner Innenstadt-West mit 580 Prozent an Kaufkraftstandard.

Österreich ist auf Rang 18 noch mit Salzburg (150 Prozent) vertreten - gemeinsam mit dem britischen Berkshire, Buckinghamshire& Oxfordshire sowie dem niederländischen Utrecht.

Luxemburg und Hamburg am Podest

Hinter der Londoner Innenstadt folgt mit großem Abstand Luxemburg auf Platz zwei mit 264 Prozent des Pro-Kopf-BIP, Rang drei nimmt Hamburg (206 Prozent) ein. Dann kommen Brüssel (205 Prozent), Bratislava (188 Prozent), Prag und die Region Oberbayern (je 178 Prozent), Ile de France (176 Prozent), die Londoner Innenstadt-Ost mit 175 Prozent, Stockholm (174 Prozent), Noord-Holland (164 Prozent), die dänische Region Hovedstaden und das deutsche Darmstadt (je 163 Prozent), Stuttgart (162 Prozent), Bremen (159 Prozent) und dann Wien.

Wien bei Mercer-Studie voran

In der jährlichen Mercer-Studie ist Wien auch 2017 die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. 231 internationale Großstädte wurden anhand von 39 Kriterien, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen, verglichen. Wien wurde zum achten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt gekürt - mehr dazu in Studie zur Lebensqualität: Wien an Spitze (wien.ORF.at; 14.3.2017).

Wer wirklich teuer leben will, muss laut jüngster Städterangliste nach Singapur. Insgesamt 133 Städte nahm die britische Analysefirma Economist Intelligence Unit (EIU) unter die Lupe und verglich die Lebenshaltungskosten. Städte in Fernost und Westeuropa dominieren dabei das Spitzenfeld. Wien rangiert unter den teuersten Metropolen in Europa auf Rang acht - mehr dazu in Die teuersten Städte der Welt (news.ORF.at; 21.3.2017).