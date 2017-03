NEOS-Kritik: Siemens-Aufträge unvereinbar

Millionen-Aufträge hat der Wiener Krankenanstaltenverbund an den Siemens-Konzern vergeben, kurz danach wechselte Sonja Wehsely zu Siemens. NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger sieht Unvereinbarkeit und kündigt eine Anfrage an.

Laut Meinl-Reisinger sind bei den Aufträgen insgesamt zehn Millionen Euro geflossen. Sonja Wehsely (SPÖ) war laut NEOS als Gesundheits-Stadträtin dafür politisch verantwortlich. „Es ist ein mangelndes Gespür für Vereinbarkeit. Man kann nicht direkt von der Regierungsbank in ein Unternehmen wechseln, mit dem man in Geschäftsbeziehungen gestanden ist. Natürlich braucht man eine Perspektive nach dem Job als Politiker, aber nicht in der gleichen Branche“, meinte Meinl-Reisinger gegenüber „Wien heute“.

Knapp zwei Millionen sind laut NEOS im zweiten Halbjahr 2016 geflossen, als Wehsely schon mit Siemens über ihren neuen Job verhandelt haben soll. Wehsely war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Meinl-Reisinger fordert Konsequenzen: „Wir werden nächste Woche im Landtag einen Antrag für eine Cooling-Off-Phase einbringen, damit Politiker nicht direkt in ein Unternehmen wechseln kann, mit dem Geschäftsbeziehungen bestanden. Das ist ein neuer Vorschlag für Österreich, der machbar ist. Deutschland hat sich dadurch im Transparency International Index verbessert und das wünsche ich mir für Wien auch.“

