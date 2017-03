Nach Parkpickerl-Nein: „Grüne Zonen“ gefordert

Nach der Mehrheit gegen ein Parkpickerl will sich die Hietzinger Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) nun für „grüne Zonen“ einsetzen. Die Anrainer zeigten sich heute Früh großteils mit dem Abstimmungsergebnis zufrieden.

68 Prozent der Anrainer, die den Fragebogen zur Parkpickerl-Befragung zurückgeschickt haben, lehnten die gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung für die überparkten Regionen im Bezirk generell ab - mehr dazu in Hietzinger „Nein“ zum Parkpickerl.

Auch in den extra abgefragten Grätzeln gab es überall ein klares Nein zum Parkpickerl. In Alt Hietzing lag die Ablehnung bei 53 Prozent, in Unter St. Veit bei 55 Prozent, beim Lainzer Tiergarten sogar bei 92 Prozent. „Die Botschaft ist klar - Hietzing will kein Parkpickerl. Man sieht einfach, dass das Parkpickerlmodell der Stadt Wien für die Außenbezirke nicht passt“, bilanzierte Bezirksvorsteherin Kobald am Donnerstag in „Wien heute“. Eine weitere Befragung schloss sie aus.

Interview mit BV Silke Kobald Bezirksvorsteherin Silke Kobald im Interview mit Ulrike Dobes zur Parkpickerl-Befragung in Hietzing.

„Grüne Zonen“ gefordert

Für die überparkten Flächen im Bezirk fordert Kobald nun sogenannte „grüne Zonen“. „Das würde die Anrainer entlang der U-Bahn entlasten. In den grünen Zonen können Anrainer bevorzugt parken und das würde wirklich helfen, das Problem zu lösen“. Zuerst müsste die Stadt diese „grünen Zonen“ aber überhaupt zulassen.

Anrainer großteils erleichtert

In einer „Radio Wien“-Umfrage haben sich Anrainer in Hietzing mit dem Ergebnis der Befragung zufrieden gezeigt. „Ich finde, dass das Parken nicht unbedingt noch radikalisiert werden muss“, „man zahlt für etwas, wofür man keine Garantie hat. Ich bin also dafür, dass es kein Parkpickerl geben wird“, „Sehr positiv, da gibt es nichts daran auszusetzen“ lauteten etwa die Reaktionen.

„Die Parkraumbewirtschaftung ist nicht das Problem, aber der Umgang damit. Die Strafen, die abends um dreiviertel zehn ausgestellt werden, das ist einfach eine widerliche Mentalität“, meinte ein Anrainer.

Für einen Hausbewohner in der Nähe von Schönbrunn war das Ergebnis der Befragung dagegen enttäuschend: „Wir wohnen in der Klimtgasse, in den Sommerferien gibt es keinen Parkplatz, unter der Woche auch nicht, ich bin enttäuscht über das Ergebnis und bin für ein Parkpickerl.“

