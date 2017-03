44-Jähriger starb bei Arbeitsunfall

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Der Mann stürzte laut Polizei durch das Dachfenster einer Lagerhalle zehn Meter in die Tiefe.

Der schwerst verletzte 44-Jährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus, berichtete die Polizei am Freitag. Der Pole dürfte auf das Fenster gestiegen sein, dieses brach ein und der Mann fiel in die Eingangshalle des Gebäudes in der Stadlauer Straße.

Ermittlungen durch Arbeitsinspektorat

Der Unfall passierte kurz vor 10.30 Uhr, als der 44-Jährige mit Reparaturarbeiten auf dem Dach beschäftigt war. Die genaue Unglücksursache war unklar, das Arbeitsinspektorat ermittelt.