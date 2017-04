Bikefestival mit kleinster Rennbahn der Welt

Am Wochenende findet in Wien zum 19. Mal das Bikefestival statt, laut Veranstalter das größte Fahrrad-Festival Europas. Auf dem Programm steht auch ein Rennen auf der kleinsten Bahn der Welt. Am Sonntag wird der Ring für eine Parade gesperrt.

Nur 40 Meter lang ist das „Minidrome“, die laut Bikefestival kleineste Rad-Rennbahn der Welt. Zwei Biker treten darauf jeweils parallel gegeneinander an, gefahren wird mit sogenannten Fixies, also Bahnrädern. Wer damit schon etwas Erfahrung hat, darf die Rennbahn auch selbst ausprobieren. Erwartet werden bei dem Festival auf dem Rathausplatz erneut wieder 100.000 Besucher.

Dirt-Contest offenbar endgültig Geschichte

Erdhügel werden beim Bikefestival auch heuer keine aufgeschüttet: Der Dirt-Contest „Vienna Air King“ ist offenbar endgültig Geschichte. Im Vorjahr war noch die Rede davon, dass die er künftig alle zwei Jahre stattfinden soll. Im heurigen Programm ist der Wettbewerb, bei dem jeweils die besten „Dirt-Rider“ der Welt gegeneinander antraten, aber erneut nicht enthalten. Dafür findet sich auf der Festival-Website ein Rückblick, bei dem der Contest als Programm-Highlight der Vergangenheit bezeichnet wird. Die Veranstalter waren am Freitagnachmittag nicht für ein Interview erreichbar.

Straßensperren wegen Radparade

Die traditionelle Radparade am Sonntag steht heuer unter dem Motto „200 Jahre Fahrrad“. Denn 2017 jährt sich die Erfindung des Fahrrads zum zweihundertsten Mal. Am 12. Juni 1817 fuhr der deutsche Forstbeamte Karl Drais erstmals auf einer Laufmaschine durch Mannheim, die als Urform des Fahrrads gilt.

Bei der Parade wird deswegen das älteste Rad prämiert. Die Teilnehmer werden eingeladen, mit Oldtimer-Rädern und in historischen Verkleidungen zu kommen. Beginn der Radprämierung ist um 11.00 Uhr, die Parade selbst startet dann um 12.00 Uhr vor dem Burgtheater. Die Route führt über den Ring, zum Praterstern und wieder zurück über den Ring zum Rathausplatz.

Die betroffenen Straßen werden für den Autoverkehr jeweils zeitweise gesperrt, auch die Straßenbahnen auf dem Ring werden kurzgeführt oder umgeleitet. Autofahrer können lokal unter anderem über die ehemalige Zweier-Linie ausweichen, großräumig über den Gürtel, die Landstraßer Haupstraße sowie die Schüttelstraße und die Obere - und Untere Donaustraße. Verzögerungen auf diesen Strecken sind laut Radio-Wien-Verkehrsredaktion möglich.

Rund 100 Aussteller bei Radmesse

Ebenso bereits Tradition beim Bikefestival ist eine Radmesse, heuer sind rund 100 Aussteller dabei. Auch einen Fahrrad-Flohmarkt gibt es wieder. Zu den zahlreichen Mitmachstationen zählt zum Beispiel der „Pumptrack“: Auf einer Wellenbahn kann man hier durch Verlagerung des Körpergewichts das Rad beschleunigen, ohne zu treten, extreme Schräglagen und Steilkurven inklusive.

Zum zweiten Mal zu Gast ist die Österreichische Meisterschaft im Rad-Trial am Sonntag. Dabei bewältigen Biker - mehr hüpfend als fahrend - Hindernisse wie Baumstämme und große Steine. Sowohl Damen als auch Herren kämpfen in getrennten Wertungen um Weltcup-Punkte.

