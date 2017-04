Einbrecher in Kirche und Schule

Die Wiener Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, sie sollen in eine Schule in Floridsdorf und eine Kirche in Favoriten eingedrungen sein. Ein Ladendieb in Favoriten wehrte sich gegen seine Festnahme.

In Floridsdorf hatte am Samstagnachmittag einen 31-Jährigen beobachtet, der aus einer eingeschlagenen Fensterscheibe einer Schule sprang. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf anhalten. Bargeld und Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, der Mann wurde festgenommen.

Am Samstagabend wurde in Favoriten ein 38-Jähriger in einer Tiefgarage festgenommen. Auch bei ihm wurde Diebesgut und Werkzeug gefunden. Ein Zeuge gab an, den Verdächtigen bei einem Einbruch in ein Auto sowie beim versuchten Einbruch in einer Kirche in der Quellenstraße beobachtet zu haben.

Ladendieb versuchte Kopfstoß

Ein Ladendieb hat am Samstag in der Favoritenstraße einen ihn verfolgenden Polizisten mit einem Kopfstoß verletzt. Der 26-Jährige war in einem Geschäft bei einem Diebstahl beobachtet und von einem Detektiv angehalten worden. Der Verdächtige stieß den Mann allerdings zur Seite und rannte davon. Mithilfe von Passanten wurde der Dieb erneut angehalten. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Festgenommene aggressiv und ließ sich laut Polizei „nur schwer beruhigen“.