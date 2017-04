Elfjähriger verhindert Messerangriff

Ein Elfjähriger ist am Sonntagabend in Wien-Döbling bei einem Streit zwischen zwei Männern dazwischengegangen und hat so einen Messerangriff auf einen 33-Jährigen verhindert. Ein Mann wurde wegen Mordversuchs festgenommen.

Zu der Auseinandersetzung war es gegen 20.00 Uhr in der Grinzinger Straße gekommen. Ein 55-Jähriger wartete offenbar vor einem Haus. Als seine 41-jährige Ex-Frau mit ihren acht- und elfjährigen Söhnen und dem 33-Jährigen herauskam, bedrohte er den Bekannten mit den Worten: „Ich bring dich um!“ Außerdem machte der Täter gezielte Stichbewegungen in Richtung Oberkörper des Mannes.

Festnahme wegen Mordversuchs

Der ältere Sohn ging dazwischen und der 55-Jährige ließ von seinem Opfer ab. Später tauchte der Mann auf einer Polizeiinspektion auf. Er wurde wegen Mordversuchs festgenommen. Verletzt wurde niemand. Ob es sich bei dem Bekannten um den neuen Freund der 41-Jährigen handelt, war unklar.