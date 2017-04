Wiens letzte Seilerei nützt Spielplatz-Boom

Die Zahl der Spielplätze in Wien ist in nur zwei Jahren um 15 Prozent angestiegen - auf derzeit 981. Davon profitiert nicht nur der junge Nachwuchs, sondern auch ein alter Wiener Familienbetrieb.

Jedes neue Viertel, dass in Wien entsteht, braucht auch seine Spielplätze. Vor zwei Jahren waren es noch 840, jetzt schon 981. In Wien erzeugt nur noch ein Betrieb die Seile für Schaukeln und ähnliches: die Seilerei Haanl. Sie ist einer von nur noch fünf Betrieben dieser Art in ganz Österreich. Und sie profitiert vom momentanen Bau-Boom.

Schwere Zeiten für Seilereien

Die zwölf Mitarbeiter des 125 Jahre alten Familienbetriebes statten wöchentlich fünf bis zehn Spielplätze mit Schaukeln oder Kletter-Parcours aus. Sie knüpfen Schaukelkörbe und andere Spielgeräte und das, obwohl das Kerngeschäft der Branche in der Vergangenheit ganz wo anders lag.

Früher habe man in der Landwirtschaft und im Baugewerbe noch sehr viele Seile gebraucht, weiß Gerd Haanl, Senior-Chef des Familienunternehmens. Das sei aber in den Nachkriegsjahren zurückgegangen. Auch beim Militär waren Hanfschnüre als Transportnetze gefragt. 165 Seilereien in Österreich verdienten damit bis in die 1960er Jahre gutes Geld - heute sind es eben nur mehr fünf.

Verwunderung über Beruf

Die derzeitige Inhaberin, Christina Haanl, erntet bei Gesprächen immer verwunderte Reaktionen zu ihrem Unternehmen: „Die erste Frage ist immer, was ist das - was macht eine Seilerei eigentlich und so weiter. Eigentlich sind alle interessiert, dass es so etwas noch gibt.“

Man könne mit den Preisen aus Fernost einfach nicht mithalten. Dafür sei die Qualität aber auch entsprechend, heißt es aus dem Unternehmen, dessen Schaukeln bis zu acht Jahre halten. Und gerade bei Schaukeln, die ja vorwiegend von Kindern verwendet werden, ist Qualität das wichtigste Kriterium.

