Vogelgrippe-Tests in Schönbrunn negativ

Vogelgrippe-Tests von 76 Vögeln im Tiergarten Schönbrunn sind negativ ausgefallen. Das Vogel-, das Regenwald- und das Wüstenhaus bleiben aber weiter zu. Wegen der Vogelgrippe mussten im März alle Pelikane eingeschläfert werden.

Die Proben bei 76 Vögeln wurden laut Tiergarten in der Vorwoche von Amtstierärzten der MA60 genommen. Am Montagnachmittag lagen die Ergebnisse vor. „Die Tests sind allesamt negativ ausgefallen. Bei keinem Vogel wurde das H5N8-Virus nachgewiesen“, so Zootierarzt Thomas Voracek.

Tiergarten Schönbrunn/Herbert Dechant

Stallpflicht in Teilen Wiens weiter aufrecht

Trotz der positiven Ergebnisse bleiben die Hühner und Flamingos weiter in den Winterquartieren oder in den Ställen. In den Bezirken eins bis 20 sowie im 23. Bezirk gilt weiter die Stallpflicht. Österreichweit wurde die Stallpflicht dagegen mit 25. März aufgehoben - mehr dazu in Vogelgrippe: Stallpflicht in Wien bleibt aufrecht.

Das Vogelhaus, das Regenwaldhaus und das Wüstenhaus im Tiergarten Schönbrunn bleiben als Vorsichtsmaßnahme weiterhin geschlossen. Im Abstand von mindestens 21 Tagen wird es eine zweite Reihe an Tests geben. Fallen diese wieder negativ aus, werden alle behördlichen Auflagen aufgehoben.

Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc

Alle Pelikane im Zoo eingeschläfert

Im März wurden im Tiergarten Schönbrunn alle Krauskopfpelikane eingeschläfert. Zunächst war der Vogelgrippevirus H5N8 bei einem Tier nachgewiesen wurde, auch die restlichen 20 Pelikane wurden untersucht. Da sie ebenfalls infiziert waren, wurden sie eingeschläfert - mehr dazu in Vogelgrippe: Alle Pelikane im Zoo eingeschläfert.

„Guten Morgen Österreich“ ist in dieser Woche in Schönbrunn zu Gast. Am Donnerstag und Freitag wird die Sendung im Tiergarten gastieren - mehr dazu in "Guten Morgen Österreich aus Schönbrunn.

