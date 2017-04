Miniatur Tirolerland sucht neuen Standort

Das vor knapp fünf Monaten beim Naschmarkt eröffnete Miniatur Tirolerland hat sich zu einem Publikumsrenner entwickelt, am Wochenende wird der 25.000. Besucher erwartet. Nun wird ein neuer Standort gesucht.

Zunächst steht am jetzigen Standort eine Erweiterung an, wie Betreiber Wolfgang Pröhl gegenüber „Radio Wien“ ankündigte: „Wir werden eine Sommerpause machen. Bis zum Herbst wird als neue Attraktion die Berg-Isel-Schanze gebaut. Da wollen wir nicht nur die Schanze einrichten, es soll ein Event mit viel Licht und viel Stimmung platziert werden.“

Bereits jetzt bietet das Miniatur Tirolerland Modelleisenbahn-Züge und fahrende Modellautos, Berge und Badeseen, Almhütten und ganz aktuell Passionsspiele und Osterhasen - mehr dazu in Mit der Modellbahn nach Wiensbruck (wien.ORF.at; 11.11.2016).

zurück von weiter

Mehrere Varianten für neuen Standort

Im Herbst sollte parallel zum jetzigen Standort an einem neuen Standort bereits gearbeitet werden. „Weil wir am jetzigen Standort räumlich begrenzt sind, müssen wir uns zwangsläufig umschauen. Der neue Standort muss eine Fläche von mindestens 800 bis 900 Quadratmeter haben“, so Pröhl.

Gespräche gab es bisher zu drei neuen Standorten: Laut Pröhl waren die Rinderhalle St. Marx, ein Gebäude im Prater sowie eine Immobilie in der Wipplinger Straße in der Innenstadt im Gespräch. Aus unterschiedlichen Gründen kommen diese Standorte aber nicht in Frage. Pröhl peilt derzeit für das Miniatur Tirolerland am neuen Standort dennoch einen Eröffnungstermin in etwa eineinhalb Jahren an.

Link: