Glawischnig in AKH-Notaufnahme

Eva Glawischnig, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, ist am Samstag aufgrund eines akuten, schweren allergischen Schocks in der Notaufnahme des AKH behandelt worden. Das gaben die Grünen am Dienstag bekannt.

Zurzeit werden die Ursachen der Reaktion ambulant medizinisch geklärt, hieß es in einer Aussendung der Grünen. Glawischnigs Termine wurden bis auf weiteres abgesagt.

APA / Hans Klaus Techt

