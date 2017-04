Neues Kaufhaus auf Mariahilfer Straße entsteht

Internationale Modeketten ziehen weg von der Mariahilfer Straße und trotzdem wird derzeit ein neues Kaufhaus errichtet. Das Gründerzeithaus zwischen Schottenfeldgasse und Kaiserstraße wird komplett umgebaut.

Das Projekt trägt den Titel „Das Kronenhaus“, benannt nach der Apotheke zur Kaiserkrone, die sich seit mehr als 100 Jahren im Gebäude befindet. Florian Vitus Dietz, Vorstand des Investors Vestwerk, erklärt die Pläne: „Wir machen aus heute 300 Quadratmeter Gewerbefläche in etwa 2.100 und darüber entstehen 33 Appartments, die als Serviced Appartments vermietet werden sollen.“

ORF

Apotheke bleibt erhalten

Die Apotheke bleibt am Standort erhalten, die anderen Geschäfte sind schon ausgezogen. Derzeit wird ein Großmieter gesucht. „Die Textilindustrie ist einer unserer ersten Ansprechpartner, aber es könnte genauso ein hochwertiger Sportartikelhändler sein“, so Dietz.

Geboten werden Einkaufsflächen in drei Stockwerken. Ein erfreuliches Neubauprojekt also in der Mariahilfer Straße. Diese machte in den vergangenen Monaten mit einem weniger erfreulichen Thema Schlagzeilen: Internationale Modeketten zogen weg, einige große Geschäfte stehen leer - mehr dazu in Modeketten verlassen Mariahilfer Straße.

ORF

Eröffnung Mitte 2019

Sorgen muß man sich aber offenbar nicht machen, sagt zumindest Hannes Lindner von der Beraterfirma „Standort + Markt“: „Es gibt eine Reihe von internationalen Filialisten, die scharf sind auf den Standort Mariahilfer Straße. Und die Besetzung dieser sehr hochwertigen Fläche wird wohl auch kein Problem sein.“

Das war offenbar auch die Überlegung des Investors: „Kritiker gibt es immer bei solchen Projekten.“ Aber das Ziel sei klar: „Wir schaffen dort eine Liegenschaft, in der sich die Menschen wohlfühlen werden. Wir haben im hinteren Teil der Liegenschaft einen Garten, den wir öffnen werden.In den ich hinaustreten kann, den wir auch mit Gastronomie besetzen werden.“ Die Mietpreise und die Kosten des Projekts werden geheim gehalten. Fest steht dafür: Die historische Fassade bleibt erhalten. Die Eröffnung ist für Mitte 2019 geplant.

